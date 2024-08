A tres semanas de publicarse los datos del Censo, crecen expectativas y dudas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha ratificado en varias ocasiones a los medios de comunicación el cumplimiento del Decreto Supremo 4824 que permite conocer los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2024 el 30 de agosto, en tres semanas aproximadamente.

La expectativa por conocer estos datos crece en el país porque inmediatamente serán tomados en cuenta para elaborar los mapas de escaños (curules en la Cámara de Diputados) que le corresponde a cada departamento y que se usarán en las elecciones generales previstas para agosto de 2025.

“Todo lo que es el proceso de conteo poblacional lo vamos a entregar el 30 de agosto, a nivel municipal y departamental”, recordó Humberto Arandia, director nacional del INE

Mencionó además que los datos por circunscripciones estarán para diciembre y la base de datos final del Censo 2024, que incluye datos sobre condiciones de vivienda y sociodemográficos de los bolivianos, para abril del próximo año.

“Vamos a entregar los resultados del conteo poblacional, es decir, el total de bolivianas y bolivianos a nivel nacional, por departamento y municipio, tal cual lo estipula el mandato legal”, enfatizó.

La economista y doctora en Planificación Carmen Ledo alertó que los resultados del Censo 2024 deberían permitir también conocer cuáles han sido los cambios en la distribución espacial de la población y su impacto en la organización del territorio boliviano.

Ledo enfatizó en que sería deseable que el INE entregue los datos desagregados de los departamentos, provincias, municipios y localidades urbanas y rurales según los códigos de la división política administrativa de Bolivia, para permitir la comparabilidad de los resultados con los datos urbanos y rurales publicados por la información de los censos anteriores.

“Se necesita conocer la magnitud de población debido a que en los últimos años se ha producido un crecimiento urbano vertiginoso acompañado de un agudo proceso de concentración de sus habitantes urbanos en sólo tres contextos ecológicos metropolitanos: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz”, afirmó.

Mientras crece la expectativa por conocer los resultados del Censo en las regiones y las agrupaciones políticas, la propuesta lanzada por el presidente Arce de llamar a un referéndum para preguntar a la población sobre si se aumenta el número de escaños, está inquietando y sembrando dudas en sectores, incluido el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En su discurso del 6 de agosto, Arce sugirió realizar el referéndum en el que, además de los escaños, se consulte a la población sobre la reelección presidencial y la subvención a combustibles.

Varios actores políticos alertaron que la consulta debería estar acorde a los resultados que arroje el Censo de Población y Vivienda y que podría generar nuevos conflictos.

Postura del TSE

El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe dijo que el Órgano Electoral se encuentra en una encrucijada, “entre la espada y la pared” con respecto a la propuesta de Arce de llevar adelante un referéndum.

Advirtió que ya existe una norma que regula el procedimiento de distribución de escaños, con base a los resultados del Censo de 2024.

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi aseguró que “la propuesta del presidente Arce es una cortina de humo para opacar la crisis económica, además busca transferir algunas decisiones a los bolivianos que él debiera asumir como presidente, pero no lo quiere hacer por un mero cálculo político electoral”, aseguró.

Analistas

Para la analista política Carolina Orias, lo que busca el presidente Arce es aumentar el número de escaños, es decir, que sean más de 130 miembros, “entonces estamos hablando de una reforma parcial a la Constitución y su procedimiento se encuentra en el artículo 411 de la Constitución Política del Estado (CPE)”, afirma. Aclara que, si sólo se busca legitimar la redistribución de escaños, no tiene sentido que plantee un referéndum porque es atribución del TSE y se debe hacer mediante Ley.

El analista político Paúl Coca afirmó que los resultados del censo deben servir para unificar al país, no para dividirlo más. De esto —puntualiza Coca— no solamente se tiene que hablar de la distribución o redistribución de escaños, sino también de recursos económicos y que esos recursos sean asignados por población y necesidad de las personas.

Coca ve que la propuesta de un referendo planteada por Arce no tiene ningún sentido. “Porque el Presidente no puede pasar esa responsabilidad de los Órganos del Estado a la población, sino que debe tomar las decisiones que están establecidas en las CPE y en la ley”, concluye.

Defensa de la consulta

En defensa de la consulta sobre los escaños el ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que tiene relación con el artículo 146 de la CPE que establece que sean 130 escaños, límite que podría constituirse como una “camisa de fuerza que impide ampliar la cantidad de parlamentarios para los departamentos” .

Otro motivo para plantear la posibilidad de ampliar los escaños parlamentarios es por los acuerdos que rigen con el Mercado Común del Sur.

“La llegada de Bolivia le va a dar vida a ese Parlamento del Mercosur, pero los nueve representantes que tenemos no van a cumplir el número mínimo que necesitamos”, dijo Lima.

130 diputados

establece la Constitución Política del Estado que debe tener la Asamblea Legislativa. Para el Gobierno es una “camisa de fuerza” que debe cambiar con el referéndum.

Posición del MAS del ala evista

“Nosotros no vamos a negociar; es un problema de Lucho. Los temas propuestos son temas técnicos que deberían solucionarse a través de proyectos para suplantar los recursos. ¿Ustedes creen que los hermanos de Santa Cruz estarán de acuerdo con la pérdida de escaños? No, no va a pasar”, señaló a Urgente.bo, el diputado evista Patricio Mendoza.

Cívicos

El Movimiento Cívico Nacional rechazó el viernes el referéndum sobre la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa, recordó que la Constitución y la Ley 026 de Régimen Electoral establecen la composición y la forma de asignación de los curules. Advierte que esa situación podría generar conflictos en diferentes regiones del país.