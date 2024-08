Vecinos de la zona 25 de Julio de El Alto se enfrentan con piedras, palos y queman una casa

Vecinos de dos sectores de la urbanización 25 de Julio del Distrito 8 de la ciudad de El Alto se enfrentaron con palos, piedras y quemaron una fábrica de pasankalla, el conflicto es por el derecho propietario. La Policía llegó al lugar, pero no hay personas aprehendidas.

“Faltando 20 minutos he salido de mi casa. He sacado mis papeles de mi casa, mi casa era una fábrica de pasankalla. Estoy perdiendo como $us 10 mil”, dijo el propietario de la vivienda.

Otro vecino contó que llegó bomberos para sofocar el incendio en esa vivienda. El conflicto se registró a mediodía de este lunes. Una vecina del lugar responsabilizó a la señora Carmen R.C. quien habría contratado personas ajenas para amedrentarlos.

Pero, los vecinos reaccionaron y fueron a la otra calle a lanzar piedras a las casas sin respetar que había niños en el lugar. Una mujer relató que ella se encontraba al interior de su vivienda y escuchó que el vidrio de casa se quebró y tuvo que salir huyendo.

Al lugar llegó la delegación de la Defensoría del Pueblo y la Policía para apaciguar el conflicto que duró aproximadamente casi una hora, se registraron heridos, pero no hay ni una personas aprehendidas.