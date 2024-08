"Evistas" advierten con bloqueos desde el 20 de agosto si el Gobierno no soluciona problemas económicos

El Pacto de Unidad del ala "evista" anunció que dieron plazo hasta el 20 de agosto para que el presidente Luis Arce resuelva los problemas económicos que se arrastran en el país, de lo contrario se verán en las carreteras con medidas de presión.

El dirigente Ponciano Santos precisó que el mandatario debe solucionar el tema de la falta de combustible, del dólar y promulgar las leyes aprobadas en la sesión de Asamblea del 6 de junio, realizada a la cabeza de Andrónico Rodríguez.

"Sí hasta el día 20 de este mes no concretas resolver el tema combustible, el tema dólar, no promulgar las leyes, sabes nosotros vamos a ir a la carretera. Así de claro le estoy diciendo, porque no existe ninguna obra en el país de impacto", afirmó.

Santos dijo que el presidente Arce ha mentido cuando decía que la economía está bien. Ahora pidió a los sectores sociales que no crean en las promesas del mandatario, tomando en cuenta que no contaría con recursos económicos.

"Recalcó nuevamente, si no resuelve hasta el 20 de agosto nosotros, todos, llamo a la unidad, a movilizarse a las carreteras y a organizarse a partir de hoy. Claríngo estamos diciendo, cuidado que después nos eche la culpa victimizándose", dijo Santos dirigiéndose a Arce.

Rechazan el referendo

Los "evistas" también expresaron su rechazo al referendo que planteó el presidente Arce.

Santos dijo que la población rechazará eliminar la subvención de los carburantes. También considera que el Gobierno pretende confrontar a las regiones al consultar sobre los escaños, cuando sólo se debería aplicar los resultados del Censo.

Respecto a la pregunta sobre la reelección, el dirigente aseguró que Evo Morales está habilitado como candidato y que, después de las presidencias de Jeanine Áñez y Arce, puede postular como "nuevito".

Los "evistas" denunciaron que el Gobierno, en lugar de atender la crisis económica, está enfocado en el tema electoral y atacar a Evo Morales.