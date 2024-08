Evo a Procurador: Que me procese, no me voy a presentar, que me meta a la cárcel

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó que no se presentará a la audiencia del proceso judicial que inició el procurador, César Siles, en su contra, por calumnia y difamación.

"Aprovechando la procuraduría, me está procesando, que me procese, no me voy a presentar, que me meta a la cárcel, no voy a ir, que haga citación, que haga lo que haga", expresó en su programa radial.