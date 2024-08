Senhami emite alerta de extrema calor para cuatro departamentos

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó que no se presentará a la audiencia del proceso judicial que inició el procurador, César Siles, en su contra, por calumnia y... Ver más Evo a Procurador: Que me procese, no me voy a presentar, que me meta a la cárcel

Mientras dos sectores reclaman por el proyecto de ley que modifica la normativa sobre las pensiones en Bolivia, unos para que se apruebe y otros para que se anule la norma Crece pugna entre sectores por ley de pensiones y ésta "duerme" en la ALP

Tras el acuerdo entre el Gobierno y los empresarios privados del país, el pasado viernes, el Ejecutivo activó gabinetes sectoriales Tras acuerdo con empresarios, activan gabinetes sectoriales