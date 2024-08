Activan cuatro “gabinetes sectoriales” por soluciones a corto y mediano plazo

La Paz se ubicó en el primer lugar en la recaudación de Mercado Interno (MI) por departamento a julio de 2024, con un aporte del 40,9% del total nacional cobrado por la Administración Tributaria,... Ver más La Paz lidera recaudación tributaria a julio con Bs 8.780,4 millones

Las elecciones nacionales, para la elección del presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes supranacionales, se realizará el 17 de agosto del siguiente año, informó el Tribunal... Ver más Elecciones generales serán el 17 de agosto de 2025

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó que no se presentará a la audiencia del proceso judicial que inició el procurador, César Siles, en su contra, por calumnia y... Ver más Evo a Procurador: Que me procese, no me voy a presentar, que me meta a la cárcel