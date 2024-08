Incendios forestales afectan a 17 municipios de tres departamentos, desplazan 300 bomberos

Los incendios forestales en Santa Cruz, Beni y Pando afectan al menos a 17 municipios y a más de 40 localidades, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, en una evaluación de los incendios y sus efectos.







"El fuego activo en Santa Cruz están en los municipios de Concepción, Urubichá, San Ignacio de Velasco, San José, San Miguel, San Matías, Puerto Quijarro, Roboré, Ascensión de Guarayos y en El Puente", detalló.







En Beni hay fuego activo en los municipios de Guayamerim (2 incendios), Puerto Siles (2), Baures (2), San Joaquín (1), Huacaraje (1) y Magdalena (1).







"En Beni hay mucha actividad de quema de pastizales por la misma actividad económica que se desarrolla en el lugar", explicó.







Pando registra un incendio en el municipio de Filadelfia.







El Comando Conjunto de Respuesta Ante Eventos Adversos (Ccrea) desplegó 300 bomberos para que ayuden en la tarea de mitigación en los tres departamentos.







Calvimontes reportó la existencia de 43 focos activos a nivel nacional, que no necesariamente son incendios forestales. "Existe fuego activo, pero no pueden ser catalogados como tal, en tanto no se defina en sobrevuelo e identificación en sistemas", precisó.







El personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) en Cochabamba continúa recolectando vituallas, alimentos perecederos y medicamentos para los voluntarios forestales y comunarios afectados en cercanías del Área Natural de Manejo Integrado San Matías, Santa Cruz.