Justicia excluye a exministra Roca del juicio por el caso respiradores chinos

La exministra Eidy Roca fue apartada del juicio por el caso denominado respiradores chinos, así lo determinó el Juzgado 2do de Sentencia Anticorrupción de La Paz.

"El suscrito juez de la capital declara fundado el incidente de apartamiento de juicio que ha sido formulado por la defensa de la ciudadana María Eidy Roca", dijo el juez Miguel Ángel Flores en la audiencia virtual.

La exministra de Salud, de la administración de Jeanine Áñez, sufre esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas. Su salud se deterioró tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Por ello, los familiares de Roca presentaron un incidente para que sea apartada del juicio argumentando razones de incapacidad física y mental.

Tras la resolución judicial, Flores aclaró que el proceso continuará en contra de los otros implicados.

Caso

En este proceso se investiga la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública, por la adquisición con sobreprecio de 324 respiradores chinos para la emergencia de coronavirus en Bolivia.

La acusación formal fue presentada en octubre de 2023. El Ministerio Público la sustentó en al menos 38 pruebas testificales y 53 documentales, colectadas durante la etapa preparatoria del juicio.

Se presume que esta adquisición causó una afectación económica al Estado de más de $us 10 millones.

Los investigados son el exviceministro de Salud, Elías R. C. C.; el exasesor Jurídico del Ministerio de Salud, Jorge S.C.; la exdirectora de Servicios Generales del Ministerio de Salud, Graciela M. R.; el exjefe de Unidad de Redes y Servicios de Salud, Juan C. A. T.; el exjefe de Unidad Financiera, Marco A. P. I.; la exconsultora del Ministerio de Salud, Vania V. G., y el representante legal de la Empresa Grupo AGEM.