Arce asegura que Evo le tiene “miedo” al referéndum y que sus afines “decididamente” boicotean su gestión

"Evo Morales le tiene miedo al referéndum, no le gusta la democracia”, aseguró el presidente Luis Arce y lamentó que por su afán y capricho de ser candidato presidencial el Instrumento Político y el país tengan que pagar las consecuencias, por el "decidido" boicot que cometen sus afines en contra de su gobierno.

“A Evo no le gusta la democracia. No respetó el resultado del referendo de 2016, no quiere referendos, no está de acuerdo con herramientas democráticas. Fue el mejor pretexto para la derecha ver que nosotros estábamos violando nuestra propia Constitución”, declaró en entrevista con un medio internacional.

Arce propuso, el pasado 6 de agosto, un referendo para consultar a la población sobre la reelección continua o discontinua presidencial, previsto para el 1 de diciembre, junto con las elecciones judiciales.

Morales apunta a ser reelegido argumentando una reelección discontinua, toda vez que entre su último mandato (2019) y una nueva candidatura (2025), existe un mandato intermedio que lo habilitaría para presentarse nuevamente.

En criterios del Jefe de Estado, “la reelección no puede estar vinculada a los caprichos de una persona, esto le está haciendo mal a la izquierda, al MAS, al pueblo boliviano. Por esa pulsión reeleccionista, este capricho de ir a la candidatura, a pesar de que en 2016 hubo un referendo que le dijo que no”, insistió.

Le recordó a Morales que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) establece que la reelección indefinida no existe y no es un derecho humano lo que le deja sin posibilidades de postularse a una nueva reelección presidencial.

Por otro lado, Arce aseguró que el bloqueo de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por más de $us 1.000 millones, que lleva adelante la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), por orden de Morales, es “decidida” y “a conciencia” para boicotear su gestión de gobierno, que tiene de fondo la candidatura presidencial.

“Este es el afán. Este es el factor que está llevando a la división del MAS. Todos estamos sufriendo los efectos del capricho de Evo de ser candidato a toda costa. Así lo dijo 'voy a ser candidato por las buenas o las malas'”, recordó.

Asimismo, el presidente Arce rememoró que el origen de su disputa con Morales inició en 2021, a los pocos meses de su gobierno, y que se acrecentó con el pasar de los años.

“No respetó un acuerdo interno sobre las candidaturas para las elecciones de 2025”, dijo.