Víctimas del caso Senkata harán vigilia por el juicio contra Áñez

El presidente Luis Arce reconoció que no vislumbra una solución inmediata para la escasez de diésel y dólares que enfrenta el país, apostando en cambio por proyectos de mediano y largo plazo para... Ver más Arce no ve una pronta solución para la escasez de diésel oil y dólares en el país

El presidente Luis Arce aseguró este domingo que defenderá la democracia y no cederá ante quienes buscan generar miedo, incertidumbre y violencia. "Estamos construyendo un futuro y no vamos a... Ver más Lucho Arce asegura que defenderá la democracia y no traicionará al pueblo huyendo cuando más lo necesita

Este lunes 2 de septiembre está programado el inicio del juicio oral contra la expresidenta Jeanine Añez y otras exautoridades por el caso Senkata, donde se pretende pedir la pena máxima de 30 años... Ver más Caso Senkata: Juicio contra Añez y otras exautoridades inicia este lunes, señala la Procuraduría