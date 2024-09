Huarachi descarta "tomar" la ALP y la COB instala vigilia

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, descartó que la "marcha por la democracia", convocada por el ente martriz de los trabajadores, termine con la "toma" de la Asamblea legislativa Plurinacional (ALP). Sin embargo, afirmó que sí se presionará para que diputados y senadores "trabajen" y aprueben diversos proyectos de ley, entre ellos los referidos a los créditos internacionales.

"Hay que aclarar, no estamos haciendo política, estamos exigiendo estrictamente un tema reivindicativo, pidiendo que la Asamblea trabaje. ¡Eso es delito! ¡Eso es autogolpe! Simplemente, estamos pidiendo que trabajen. ¿Por qué quieren politizar el movimiento obrero con las medidas que tomamos?", cuestionó el dirigente, según reporte de La Razón.

Ayer, después de que seguidores de Evo Morales irrumpieran en la sede de la COB y lo amenazaran, Huarachi, en conferencia de prensa, visiblemente molesto, advirtió con tomar la Asamblea Legislativa. No obstante, este martes, aseveró que "no hay ningún intento de autogolpe" y que se está pidiendo que "no perjudiquen al país y al pueblo".

El secretario ejecutivo de la COB, asimismo, hizo énfasis en la necesidad de que se aprueben los créditos internacionales -por más de mil millones de dólares- que están estancados en la ALP.

"Estamos pidiendo ayuda internacional, así como le hemos solicitado al Presidente que pida ayuda. Necesitamos plata para todo; no entienden (los legisladores), siguen defendiendo a personas. Hasta cuando, cuiden el bolsillo del pueblo, simplemente exigimos eso", señaló.

Añadió que se han "enviado notas (a la Asamblea) solicitando el tratamiento de proyectos de ley que están estancados, inclusive sociales. Estamos hablando de la ley de pensiones 035 en su modificación (sic), que va a mejorar en 1.000 bolivianos más a los jubilados. Estamos pidiendo simplemente a la Asamblea que trabajen y hagan su rol de padres de la patria".

La marcha de la COB partió de El Alto la mañana de este martes y llegó a plaza Murillo. En el lugar se reportaron hechos de violencia entre los evistas y quienes apoyan al Gobierno del presidente Luis Arce.