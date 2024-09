Influencers y tiktokers de Bolivia se unen para ayudar a los bomberos que combaten los incendios

Los influencers se unen para pedir donaciones a la población en general, con el fin de haceros legar a las zonas más afectados por los incendios forestales que afecta a toda Bolivia.

Albertina Sasaca, Hilmer Torres y el ken boliviano, a través de un video que compartieron en sus redes sociales muestran el desastre ambiental que se vive en Santa Cruz.

Albertina pide a las personas que están recaudando las donaciones hagan llegar a todos los lugares y que los que están aportando se aseguren de que su aporte llegue a su destino, ya que hay muchos bomberos que no están recibiendo nada, “Los pobladores en San Miguel, están con lo que pueden no les llegó ayuda acá y es muy triste. Muchos están recolectando productos, pero acá no llego nada, los pobladores no tienen ni agua”, manifestó Albertina.

Otra influencer que ayuda es María René Áñez ya recaudo más de bs 30.000 por parte de sus seguidores de Instagram que depositaron a la cuenta de la misma por medio de un Qr.

El dinero ya fue utilizado para comprar indumentaria, alimentos y medicamentos para los bomberos y para los animales que quedaron heridos por el fuego, “ya se enviaron dos camionetas de donaciones, el día sábado personalmente iré a dejar todo lo recaudado”, afirmo Añez a través de un video en Instagram.

Por otro lado, el gobierno ya declaro emergencia nacional, lo que ahora se espera se espera es que más gente se una para ayudar a apagar el fuego que ya consumió más de cuatro millones de hectáreas de la Chiquitania.