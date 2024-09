Jeanine pregunta a Arce si ya sabe “lo que es enfrentar a un cobarde que incita a la violencia" y reclama su libertad

Después de varios días de marcha del evismo y el frustrado diálogo con el Gobierno, la expresidenta Jeanine Áñez se pronunció a través de su cuenta de X y se dirigió al presidente Luis Arce, para hacerle ver cómo percibe a Evo Morales, y cómo las acciones del cocalero y expresidente, terminaron con ella -que defiende su inocencia- en la cárcel y Morales libre.



“¿Ahora se da cuenta Luis Arce lo que ha sufrido el pueblo boliviano desde hace 20 años? Evo Morales no es un boliviano de diálogo, al contrario, él mismo le ha repetido a través de los medios de comunicación su forma de actuar: Planifica y ejecuta acciones utilizando al pueblo, le miente descaradamente, como hizo con la nacionalización, con la Constitución, con la democracia, con todo donde ha metido mano y cizaña para mantener el poder público como si fuera propiedad privada”, inicia un largo post de Áñez.



La expresidenta no se guardó nada, y aprovechó para hablar de lo sucedido en Senkata y Sacaba, por lo que ahora se la juzga en la justicia ordinaria.



“¿Ahora ve lo que es enfrentar a un cobarde que incita a la violencia, que no le importa inmolar a sus partidarios, como en Senkata y Sacaba, con tal de desconocer la democracia que protestó contra el fraude de 2019?”



Con la crisis de 2019 fresca, Áñez continúa su arremetida: “El cobarde quiso escapar hace dos días de su propia marcha violenta como huyó del país tras su renuncia en noviembre de 2019 para no afrontar la Justicia, pero le dijeron que no lo hiciera, que no los volviera a abandonar si quiere volver a ser presidente”.



Pero luego vuelve a dirigirse a Arce, a quien le reclama por los procesos judiciales en su contra, nueve en total, y le muestra que no sucedió lo mismo con Morales.



“Ud. ha montado 9 juicios en mi contra, hasta acusándome de terrorista y genocida, cuando sabe que soy inocente y ahora debe estar preguntándose por qué no es Evo Morales el que está preso y condenado por todos los delitos que el masismo le perdona”.



Después, con la autoridad de haber sido la primera mandataria, le expresa a Arce: “Ahora sabe lo que es tener que tomar decisiones para proteger al pueblo boliviano de los bloqueos violentos, de los grupos armados irregulares, del dictador que quiere imponerse a cualquier precio con total impunidad”.



Áñez cierra su publicación con dos preguntas a Arce, le cuestiona sobre la justicia y sobre su situación jurídica, siempre entorno a la figura de Morales.



“¿Le parecería justo que por toda esa violencia generada por Evo Morales sea usted el que esté preso en el futuro? ¿Le parece justo tenerme presa desde hace 3 años por culpa de Evo Morales?”