Sedes recomienda suspender las clases en Santa Cruz por la pésima calidad del aire

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz recomendó a las autoridades educativas suspender las clases presenciales para evitar la proliferación de enfermedades respiratorias por la mala calidad del aire en ese departamento.

Este miércoles, la ciudad de Santa Cruz registró un índice de la Calidad del Aire (ICA) de 385 de "extremadamente mala" para la salud.

"Hoy hemos amanecido con el ICA de 385, es decir, que estamos en una calidad no solo muy mala, sino extremadamente mala. Por tanto, por la responsabilidad que tenemos con la salud de nuestra población recomendamos, vuelvo a decir, recomendamos, la suspensión de clases no solamente en la capital sino en todas las provincias que sufren por los incendios", dijo Jaime Bilbao, director del Sedes Santa Cruz, en conferencia de prensa.



Además, se recomendó evitar las actividades físicas al aire libre debido a la contaminación atmosférica y el aumento de enfermedades respiratorias en los municipios cruceños.



"Recomendamos cerrar las puertas y ventanas de sus casas, y si van a salir utilizar barbijos. Por favor, a los padres de familia, cuiden a los niños, que no vayan a hacer actividades físicas al aire libre. Vuelvo a decir, recomendamos la suspensión de las clases", añadió.