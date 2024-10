Jueza que frenó aprehensión de Evo denuncia presiones y afirma que el caso no fue cerrado

La jueza de 14 Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Lilian Moreno Cuéllar, que frenó la aprehensión del expresidente Evo Morales por el caso de presunto estupro, denució que sufre presiones y que la investigación contra el exmpandatario no ha sudo cerrada.

En un contacto con el diario cruceño El Deber la jueza Moreno aseguró sufríó presiones y amenazas antes y después de la audiencia y que hubo un trabajo "mal hecho" de la fiscalía.

Dijo que cuando supo del caso "sabía que iba a estallar una bomba. Me puse a leer y preparar mis fundamentos, pero comenzaron los amedrentamientos. He solicitado las cámaras del piso para demostrar qué personas han ido avistarme a mi piso".

Se trata de una denuncia por estupro y trata de personas que data de 2019 y que la Fiscalía comenzó a trabajar sobre ella este año. Evo fue acusado de abusar a una niña de 15 años.

"La audiencia fue virtual, la llevé adelante desde un lugar clandestino, me fui a otro lugar, me conecté, y en plena audiencia mi secretaria me manda el teléfono de la persona que lanzaba amenazas para mi familia", dijo.

Afirmó que hoy no asistió a su despacho por razones de seguridad porque el caso tiene "repercusiones, presión y amenazas".

"Ayer (por el miércoles 2 de octubre) en plena audiencia he recibido amenazas de toda clase, he recibido visitas; he recibido llamadas, que usted ni se imagina, sin embargo, se dice que se debe actuar conforme a derecho", indicó.

Afirmó que los jueces "no somos los títeres de los políticos" y cuestionó la labor de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, porque hizo "un mal trabajo" con la resolución fiscal de aprehensión.

"Esa señora de Tarija ha salido a decir que la destituyeron por emitir un mandamiento de aprehensión contra un ciudadano, pero no ha sido así. Sabe porque se la ha destituido porque su trabajo estaba mal hecho y yo no voy avalar el trabajo mal hecho", afirmó Moreno.

"Si quieren procesar a cualquier ciudadano de este país hagan su trabajo como corresponde y yo, yo como juez de garantía, no voy avalar el trabajo mal hecho de una fiscal", dijo.

Sobre el mandamiento de aprehensión, la jueza explicó que la orden contra Morales fue emitida el jueves 26 de septiembre, el mismo día en el que se recibió la denuncia y se firmó la resolución fiscal de aprehensión.

Explicó que el lunes 30 de septiembre recién el juez de Tarija tomó control jurisdiccional. Además, que la documentación fue presentada por el fiscal (de la comisión de fiscales) accionado o demandado por la parte de la defensa de Evo Morales.



Dijo que ese fiscal que presentó la documentación fue sacado de la cartera de Aduana para que forme parte de la comisión. "No quiera hacerse 'la trigo limpio'", le dijo a la fiscal departamental de Tarija.







"Estaban del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Justicia y del (viceministerio de) Transparencia. La audiencia fue virtual, la llevé desde un lugar clandestino. Yo denuncié eso en audiencia, eso va constar en las actas, he denunciado públicamente que, cuando estaba resolviendo. estaba sufriendo presión y amedrentamiento", dijo.

"El proceso continúa y no tengo facultades para decir que el proceso se ha cerrado; ahora si se actúa sin control, jurisdiccional yo no sé cómo lo irán a enderezar ellos, pero eso ya nació muerto", apostilló la juzgadora.