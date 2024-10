Evo no acude a declarar y Fiscalía alista orden de aprehensión por el caso de presunto estupro

El equipo de fiscales alista la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales, por no haber acudido este jueves a prestar su declaración informativa en la denuncia de estupro agravado y trata y tráfico de personas que pesa en su contra, afirmó la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.

También se emitiráórdenes de aprehensión contra Emeterio Vargas Mamani e Idelsa Pozo Saavedra, padres de la menor con la que Morales mantuvo una relación y de la que, según denuncia fiscal, nació una niña que actualmente tiene 8 años.

"Lo que corresponde es precisamente eso, sacar el mandamiento de aprehensión, ya que ellos han sido notificados debidamente, sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos", afirmó Gutiérrez.

Los padres de la menor estaban citados para las 15:30 de este jueves, mientras Morales para las 16h00. En nombre de Morales acudió su abogado Jorge Pérez, quien presentó un memorial justificando la ausencia del acusado y denunciando vulneración del debido proceso.

Además, consideró que el proceso debe realizarse en Cochabamba y no en Tarija, como dispuso una juez de Santa Cruz.

Morales es investigado por la relación que mantuvo con una adolescente de 15 años, entre 2014 y 2016. La víctima y sus padres tienen residencia en Tarija, según la Fiscalía.

Gutiérrez aseguró que, en este caso, declarado en reserva, se sigue el debido proceso y en ese marco procede el mandamiento de aprehensión contra los acusados por no haberse apersonado a declarar.

"Estamos trabajando en ello, vuelvo a reiterar, no se olviden que son tres los investigados, entonces, absolutamente, para los tres se va a hacer la misma situación legal, ya que ellos no han justificado su incomparecencia. Ninguno se ha presentado", insistió y observó que el justificado presentado por el abogado Pérez no lleva la firma de Morales, lo que es un requisito en temas penales de la naturaleza investigada.

Horas antes, el senador evista Leonardo Loza advirtió con iniciar un bloqueo de caminos en caso de que se emita una orden de aprehensión o se detenga a Morales.

"Aquellas personas que están anunciando movilizaciones son irresponsables por socapar a un delincuente", respondió la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Gabriela Ferrer ante la amenaza de Loza.