Leigue condena a quienes se sirven de los más pobres para bloquear: “no tienen perdón de Dios”

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, condenó este domingo el uso de personas pobres para bloquear carreteras con el fin de obtener poder y beneficios personales. Afirmó que quienes se sirven especialmente de los más necesitados “no tienen perdón de Dios”.

Leigue señaló que algunas autoridades, al no cumplir la Constitución y las leyes, buscan imponer su autoridad como si fueran dueños del país, relegando a los más pobres a seguir sus órdenes.

El arzobispo lamentó que “es triste ver que hay personas que quieren servirse de los pobres que no tienen nada que ver, porque al final, cuando logran sus objetivos, los que disfrutan (el poder) son aquellos que no están ahorita en los bloqueos”.

“No hay que servirse de los más pobres; ellos son los que sufren gritando, maltratando a otros o dejándose maltratar, mientras los que buscan los puestos no están ahí”, puntualizó.

Añadió que quien quiere ser primero no debe hacer sufrir a otros para alcanzar ese puesto. “Póngase a servir a los demás, y los demás verán si de verdad le dan su apoyo o no, pero no de esta manera. Y si seguimos así, no sé dónde llegaremos”, reflexionó.

Explicó que las autoridades de gobierno se presentan como servidores públicos, pero mientras algunos cumplen con su rol, otros solo se sirven del cargo en medio de tanta corrupción.

“El Señor nos enseña que ser autoridad no es para mandar ni para servirse del pueblo. No es para servirse de los demás ni para hacer con ellos lo que les plazca, y no es para hacer sufrir a otros, como está pasando ahora con los bloqueos”, concluyó.