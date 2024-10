Se incrementan los puntos de bloqueo y suman los pedidos de intervención

Los puntos de bloqueo se incrementaron esta semana a 22 en tres departamentos y aumentaron las demandas para implementar el estado de excepción, con el fin de liberar la circulación entre el oriente y occidente del país, ante la falta de visos de diálogo entre el Gobierno y los afines al expresidente Evo Morales.



El departamento más afectado es Cochabamba, donde se centra la mayoría de las barricadas, 18, de acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).



En Santa Cruz un centenar de personas rodeó y desalojó a efectivos policiales en Mairana, tras el desbloqueo que realizaron en la carretera antigua a Cochabamba. Durante el enfrentamiento sustrajeron armas reglamentarias y granadas de gas a los policías.

Estado de excepción



El Pacto de Unidad y los cívicos de Cochabamba y Santa Cruz pidieron al Gobierno del presidente Luis Arce que se aplique el estado de excepción para liberar las carreteras.



El vocero del Pacto de Unidad arcista, Vidal Gómez, solicitó declarar estado de excepción. “Ya hemos pedido estado de sitio y esta posición es firme”, afirmó.



En la misma línea, el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera, señaló que la única forma de despejar las carreteras es que el Gobierno declare un estado de excepción en Cochabamba y se pueda intervenir de manera legal.



El Comité pro Santa Cruz pidió la intervención al bloqueo que asfixia al departamento de Cochabamba y perjudica los viajes entre el oriente y occidente del país. “Es lamentable que el Gobierno no haga acatar la ley y no la cumpla porque es obligación del Gobierno tener que desbloquear las vías y dejar expeditas”, indicó Leonardo Martínez, segundo vicepresidente cívico.



El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, insistió al presidente Arce que intervenga los puntos de bloqueo por los efectos negativos que ocasionan en la economía del país. “Yo quiero pedirle al Gobierno que me está escuchando: señor presidente, ya es hora, son 15 días que está bloqueada Cochabamba. Yo soy el alcalde, estoy sintiendo en las calles el sufrimiento de la gente más pobre”, dijo.



Sobre el tema, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, indicó que esta medida “es algo extrema” y que tiene sus procedimientos constitucionales.



Los choferes varados en las carreteras pidieron ayer un cuarto intermedio para llegar a sus destinos porque se encuentran en áreas descampadas donde no hay agua ni comida y ya no cuentan con víveres ni recursos para subsistir.

Mandan a la cárcel a 9 bloqueadores



Nueve personas fueron enviadas a la cárcel con detención preventiva, tras los enfrentamientos violentos del pasado viernes en Parotani, en Cochabamba.



Los detenidos son investigados por los delitos de terrorismo, sedición, fabricación, comercio y tenencia de explosivos, además de atentado contra la seguridad de medios de transporte e impedir el ejercicio de funciones públicas.



Además, 37 fueron beneficiadas con medidas sustitutivas.



En el operativo se arrestó a acerca de 50 personas.