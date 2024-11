Vocal revela que la CIDH rechazó las medidas cautelares solicitadas por el TSE

El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe reveló que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que los vocales puedan realizar las elecciones judiciales y el organismo internacional rechazó esa solicitud. La autoridad cuestionó que se hayan presentado 46 amparos constitucionales con el propósito de impedir los comicios judiciales, que por ahora su fecha de realización -15 de diciembre- no es segura debido a los conflictos que atraviesa el país, sobre todo en el trópico de Cochabamba.

“La CIDH está siendo muy lenta. Hemos pedido que se nos otorguen medidas cautelares, porque (los vocales electorales) nos sentimos indefensos, vulnerables y, por ello, tenemos como 15 denuncias penales y presiones política de aquí y de allá, estamos bajo fuego cruzado los vocales. Entonces hemos pedido las medidas cautelares a la CIDH y nos han rechazado, nos ha denegado, para ellos no reunimos los requisitos. La CIDH no está haciendo el respectivo seguimiento al proceso electoral judicial, prueba de ellos es que hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial de la CIDH”, reveló Tahuichi Tahuichi en el programa ¡Qué Semana! de El Deber Radio.

A finales de septiembre, los vocales electorales solicitaron a la CIDH medidas cautelares para que se pueda garantizar su trabajo de cara a las elecciones judiciales. Tahuichi Tahuichi también cuestionó el rol del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en este proceso electoral y dijo –a título personal- que se debería “refundar” esta instancia. Además, el vocal dijo que se presentaron 46 amparos con el fin de evitar los comicios judiciales.

“Yo lanzo una propuesta como ciudadano, de realizar una Asamblea Constituyente Plenipotenciaria para discutir los roles del TCP, es más, se debería eliminar este tribunal constitucional porque están yendo más allá de sus competencias. Hay que discutir los roles de las salas constitucionales, que no pueden ser juez y parte”, dijo Tahuichi Tahuichi.

Sobre la fecha de las elecciones judiciales, el vocal electoral dijo que está estimada para el 15 de diciembre, pero que puede variar si es que siguen los conflictos sociales en el país, sobre todo en el trópico de Cochabamba. Tahuichi Tahuichi dijo que, si normaliza la situación en el país, los comicios podrían desarrollarse el 8 de diciembre, pero esa fecha no la ve asegurada porque el TSE no puede ingresar al Chapare.