Andrónico es reelegido presidente del Senado con los votos de sus opositores

Con los votos de la oposición y del bloque “arcista”, la Cámara de Senadores reeligió ayer por mayoría a Andrónico Rodríguez, del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), como presidente de esa instancia legislativa.

La plancha encabezada por Rodríguez recibió 20 votos a favor, mientras que 14 fueron en contra y dos resultaron nulos. Para la mayoría, sólo se requería 19 votos.

La senadora del MAS arcista Virginia Velasco manifestó su “decepción” por la reelección de Rodríguez como presidente del Senado por los perjuicios que ocasionaron los bloqueos del sector evista.

Lamentó que, pese al compromiso de muchos de sus colegas que aseguraron que no apoyarían la reelección de Rodríguez como presidente, en la realidad primó el doble discurso porque llegado el momento de la votación, los opositores de Comunidad Ciudadana (CC) y Cremos respaldaron a Andrónico.

La senadora por CC Andrea Barrientos afirmó enfáticamente que votó en contra de la plancha masista. “Pero los del MAS del ala arcista y evista se unieron y ganaron”, dijo.

Barrientos advirtió que lo más peligroso de que Andrónico haya sido elegido presidente del Senado es que seguirá generando más inestabilidad. “Porque Evo Morales seguirá obstruyendo. Es posible que ahora se hayan unido, pero Evo continuará en la misma lógica perversa de querer tumbar todo, y eso, sin duda, perjudica a los bolivianos y a Cochabamba”, cuestionó Barrientos.

Evistas y arcistas

“El voto de CC en el Senado fue contra Andrónico Rodríguez para la presidencia de esa Cámara, manteniendo una línea coherente y clara, que hemos tenido y tendremos siempre”, dijo en mensaje emitido por el presidente de CC, Carlos Mesa.

Barrientos denunció además que se habría ofrecido 30 mil bolivianos a cada asambleísta para que votara a favor de Rodríguez, aunque no presentó pruebas. “Es lamentable que los senadores y senadoras no hayan mostrado su voto, es lamentable. Así no se construye un país”, dijo.

Los votos

Según Urgente.bo, 14 de los 20 votos cuantificados a favor de Andrónico fue de evistas, tres votos de arcistas, dos de CC y un voto de Creemos.

En cambio, los votos en contra fueron ocho de CC, cuatro de arcistas, uno de Creemos y otro de la senadora disidente Silvia Salame. Los otros dos votos nulos fueron de Creemos.