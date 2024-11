Gobierno suspende diálogo con el 'evismo' ante la 'beligerancia' y falta de 'garantías'

El Gobierno ha suspendido este viernes el diálogo que tenía previsto con el ala "evista", bajo el argumento de que no hay garantías después de los hechos de violencia generados en la Asamblea Legislativa.



"No se puede, no hay las condiciones, ni las garantías para llevar adelante ninguna mesa de diálogo", dijo el viceministro de Coordinación con Organizaciones, Juan Villca.



El diálogo debería instalarse la tarde de este viernes en la Defensoría del Pueblo. Las partes habían acordado que habría tres mesas.



"Las condiciones definitivamente de beligerancia, la poca actitud de respeto, la violencia que están ejerciendo los señores legisladores representantes de una facción hoy conocida como 'evismo', definitivamente da mucho que desear y nosotros bajo esas condiciones, como Gobierno central no estamos en las condiciones para llevar adelante ninguna mesa de diálogo", recalcó Villca.



El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, señaló que se retomaría el diálogo cuando en el evismo "recapaciten y dejen a un lado estás acciones de violencia".



En horas de la mañana, la sesión de la Asamblea, donde Luis Arce debía dar su informe de gestión, fue suspendida por hechos de violencia, donde los "evistas" protestaron contra la presencia de Omar Yujra en calidad de presidente de Diputados.



Los "evistas" desconocen a Yujra, porque consideran que fue ilegal su posesión, dado que se realizó a puertas cerradas y tras una cuestionada votación.