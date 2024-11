Monseñor Pesoa considera que bloqueos en defensa de intereses particulares no son lícitos moralmente

Tras los últimos conflictos sociales que se registraron en el país, el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Aurelio Pesoa, consideró que las medidas de presión que defienden intereses particulares y no comunes, no son lícitas.

"¿Es lícito moralmente el bloqueo que no tiene en cuenta el bien común como instrumento de reivindicación? Me parece que no es lícito, porque las reivindicaciones de uno o de un grupo, por justas que puedan ser, no se pueden lograr perjudicando a todos", manifestó en la celebración de la CXV Asamblea de Obispos de Bolivia.

Esa reflexión la hizo en alusión a los 23 días de bloqueo de carreteras que llevó a cabo el ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) en defensa de la candidatura de Evo Morales, además exigiendo que se anulen los procesos que pesan en su contra.

En ese sentido, el también obispo del Vicariato del Beni, cuestionó que ante la crítica situación económica que atraviesa el país, por la falta de dólares y desabastecimiento de combustible, se generan ese tipo de medidas de presión que afectan a los sectores más vulnerables.

"Estamos viviendo una fuerte crisis económica, muchos hermanos bolivianos están sufriendo y además hay quienes se ponen a bloquear buscando solo intereses particulares y de poder. ¿Tienen corazón bueno los que bloquean estos días sin tener en cuenta el bien de los demás hermanos?", manifestó.