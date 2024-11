Ven definitivo que Evo está inhabilitado; sus afines anuncian procesos y protestas

El evismo anunció ayer que activará procesos penales contra los dos magistrados que emitieron un auto constitucional que limita a dos periodos el mandato de las autoridades electas, un fallo que fue saludado por sectores de la oposición y del ala arcista del MAS, que ven que con este recurso es definitivo que el expresidente Evo Morales está inhabilitado para ser candidato presidencial.



La Sala Cuarta del TCP emitió el viernes el Auto Constitucional 0083/2024 en el que declaró que el periodo de mandato de las autoridades electas de los órganos Ejecutivo; Legislativo y Judicial será “únicamente” por dos periodos, sean estos continuos o discontinuos, sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato.



Nelson Cox, uno de los abogados del expresidente Morales, dijo que el fallo es “ilegal” y que los magistrados que lo emitieron “no tienen mandato alguno” porque son “autoprorrogados”, por lo que señaló que mañana, lunes, presentará una demanda penal contra ellos por prevaricato y otros delitos.



“Como equipo jurídico vamos a interponer la acción penal contra estos ‘autoprorrogados’ que en este momento han hecho una resolución contraria a la Constitución”, dijo.



Señaló que también que se hará una presentación ante la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).



Las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba y las organizaciones del Pacto de Unidad evista sostendrán este domingo un ampliado en Lauca Ñ, donde analizarán también este tema.



Carlos Romero, exministro afin a Morales, también cuestionó al TCP por “inventarse” conceptos. “Este acto constitucional que han emitido, es una puñalada a la democracia y al ordenamiento constitucional. Eso de reelección discontinua no existe ni en ordenamiento jurídico nacional ni internacional”, dijo.

Reacciones



Varios políticos de oposición y del arcismo festejaron el fallo del TCP. El gobernador electo de Santa Cruz, Fernando Camacho, dijo que el auto constitucional cierra la puerta a la reelección indefinida y consideró que de esta manera se terminó el “sueño enfermizo” de Morales de seguir buscando la reelección.



El diputado opositor por Creemos, José Carlos Gutiérrez, dijo que el auto aclaratorio del TCP determina que “de por vida, Evo Morales nunca más va a poder ser candidato ni presidente de este país”.



El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, refirió que el fallo es irrevisable.



La primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la arcista Deysi Choque, también aplaudió la decisión del TCP y aseguró que con esta sentencia se termina la carrera política de Morales.

Pedirán al TSE que ignore el fallo



Wilfredo Chávez, abogado del equipo legal del MAS, dijo que el partido azul no reconoce el fallo ni la competencia del tribunal Constitucional que anuló la reelección continua o discontinua, y dijo que pedirán al Órgano Electoral que habilite a Evo Morales.



“No reconocemos ese fallo. El lunes vamos a pedir en la reunión del TSE que sea consecuente con lo que ha dicho y no reconozca ningún fallo del TCP. No nos han notificado, no somos parte, pero no puede tener efectos jurídicos”, dijo.