Arranca plazo para que jurados electorales presenten excusas

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) pidió este lunes que se investigue el supuesto ataque armado que sufrió el pasado 27 de octubre, con base en nuevas imágenes que mostró y que... Ver más Morales presenta nuevos videos del supuesto ataque en su contra y culpa al "imperio"

Este viernes, 22 de noviembre, el evismo realizará un ampliado para analizar la situación del país y las recientes decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El senador Leonardo Loza... Ver más Evistas prevén "anuncios fuertes" en su ampliado del viernes

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, rechazó que haya una "cacería política" contra el exministro, Juan Ramón Quintana, y le pidió responder ante la Justicia y no victimizarse. Ver más Alcón asegura que no hay "cacería política" contra Quintana y le pide no victimizarse