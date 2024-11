Vocal: justas judiciales serán parciales si no se aprueba ley corta esta semana

Las elecciones judiciales se realizarán de manera parcial, el próximo 15 de agosto, si el Legislativo no aprueba una ley corta que respalde el proceso íntegro frenado por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), advirtió ayer el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe.

Desde el punto de vista de los analistas, una ley corta viabilizaría el proceso electoral, pero sería complicado lograr acuerdos en Diputados por la división de las dos alas del Movimiento Al Socialismo (MAS). El Senado aprobó la ley con rapidez.

El analista político Daniel Valverde señaló que las esperanzas para aprobar una ley corta son mínimas y débiles. “El bloque de (Luis) Arce ahí también tiene sus propios intereses. Si bien aducen que están apoyando las elecciones, hay muchos hechos que dicen que ellos tienen un interés en particular, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), sobre todo los magistrados de la Sala Cuarta puedan permanecer, por lo menos hasta finales de las elecciones nacionales”.

Valverde dijo que es muy difícil de predecir lo que ocurrirá, porque no hay un juego limpio, no hay reglas y, en consecuencia, no hay acuerdos. “Son dos bloques que están patinando en el lodo y están jugando sin reglas. Lo correcto en una asamblea es que la deliberación y los acuerdos primen. Es es lo que tendría que buscar la bancada de Evo Morales con la de Arce, que logró, entre comillas, posesionar una directiva. Pero como entre ellos no hay reglas ni concertación, creo que es algo que puede agudizarse. Ojalá pudieran llegar a un acuerdo y ratificar la elección de esta directiva para no retrasar los temas pendientes que tiene la Asamblea, que tiene ver con el presupuesto general y la aprobación de muchas leyes y el tema de las elecciones judiciales y nacionales”, enfatizó.

El analista político Paul Coca también se refirió a la necesidad de aprobar una ley corta para viabilizar las elecciones judiciales plenas. “La Cámara de Diputados debe, en primera instancia, llamar a sesión para la conformación de las comisiones y los comités. Una vez estos se constituyan y/o conformen, recién ahí se puede llamar a Sesión Plenaria para tratar cualquier proyecto de ley”, explicó.

Coca sostuvo que lo primero que debe hacer, inexorablemente, la actual directiva, es tener habilidad de realizar acuerdos no solamente para las sesiones, sino para que la Cámara de Diputados tenga un regular andamiaje en la Legislatura 2024-2025, ya que el país necesita que su Cámara de Diputados legisle, fiscalice y realice gestión.

La analista política Carolina Orias aseveró que los “arcistas”, junto a la oposición, hacen cuórum para instalar una sesión. “Supongo que ahora al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, no le quedará otra que consensuar con la oposición si quiere hacer gestión”, señaló.

La directiva de la Cámara de Diputados, a la cabeza de Omar Yujra, convocó para este jueves a sesión plena, con la finalidad de conformar las comisiones y comités para la Legislatura 2024- 2025. Sin embargo, existe disconformidad del evismo por el nombramiento de Yujra como presidente.