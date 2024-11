Diversos sectores convocan a protestas por la falta de dólares y combustible en Santa Cruz

Diversos sectores del departamento de Santa Cruz convocaron para el martes 26 de noviembre a una noche de protestas denominada “anillazo” que busca exigir al Gobierno soluciones a la crisis económica que atraviesa el país.

Gremiales, transportistas, juntas vecinales, entre otros, se reunieron este viernes para evaluar la situación por la falta de combustible, escasez de dólares y el incremento de varios alimentos de la canasta familiar.

De acuerdo a la convocatoria, la noche de protestas comenzará cerca de las 17.00 en todo el Segundo Anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde la población podrá expresar su descontento contra el Gobierno, luego a las 19.00 prenderán velas y luces de los celulares en “señal de esperanza”.

El expresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, informó que la actividad será el primer paso y no descartó que se asuman otras acciones para exigir al Gobierno que escuche a la población y asuma “medidas claras” que saquen al país de la crisis.

“No vamos a aceptar más charla, no vamos a aceptar más mesas de trabajo que no llevan a nada, que son mesas estériles; el Gobierno no tiene la voluntad de escuchar al pueblo y quiere mantenernos en necesidades”, añadió.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, dijo que la población no puede seguir soportando la falta de combustible, de dólares y el encarecimiento de productos de la canasta familiar.

En ese sentido, demandó soluciones “inmediatas” que permitan salir de la crisis económica.