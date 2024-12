Avasalladores toman con violencia predio en Guaeayos; la Policía identifica a líderes

uego que la mazamorra afectó a la zona de Bajo LLojeta, la semana pasada, el Gobierno instruyó el apoyo inmediato a través de Defensa Civil a pesar que no se emitió una declaratoria de emergencia ni... Ver más Defensa Civil desplaza maquinaria pesada y militares para atender emergencia en Bajo Llojeta

El presidente Luis Arce denunció ayer la actitud “egoísta y envidiosa” de la Asamblea Legislativa porque “no quiere que el Gobierno haga gestión” y por eso, no aprueba los créditos por más de $us 1.... Ver más Arce afirma que $us 1.200 MM “están durmiendo” en la ALP