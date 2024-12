Habilitan 33.019 mesas de sufragio para las elecciones judiciales

El presidente Luis Arce denunció ayer la actitud “egoísta y envidiosa” de la Asamblea Legislativa porque “no quiere que el Gobierno haga gestión” y por eso, no aprueba los créditos por más de $us 1.... Ver más Arce afirma que $us 1.200 MM “están durmiendo” en la ALP

Un grupo de más de 200 avasalladores tomó ayer un predio de 5.000 hectáreas en Santa Rita, en la provincia cruceña de Guarayos, expulsando con violencia a 300 policías que resguardaban el terreno. Ver más Avasalladores toman con violencia predio en Guarayos; la Policía identifica a líderes