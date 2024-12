Manfred confirma su candidatura y anuncia que dejará la Alcaldía más adelante

Alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, confirmó este viernes su candidatura presidencial para los comicios de 2025 tras recibir la personería jurídica de su alianza APB-Súmate, y anunció que dejará la Municipalidad dentro de un tiempo.

"Se confirma mi candidatura, necesitamos hacer las cosas planificadamente, no podía decir que era candidato sin tener personería. Hemos logrado más de 108 mil firmas, esa es la mejor encuesta, la mejor primaria en el país", dijo Reyes Villa a su llegada al aeropuerto de Cochabamba, donde fue recibido por sus seguidores.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó la mañana de este viernes la personería de APB - Súmate, lo que habilita su participación en las elecciones nacionales de 2025.

"Este proyecto va a cambiar Bolivia, no podemos estar sufriendo que no hay aceite, diésel", afirmó y reiteró: "Ya no soy un chiquillo y no estamos jugando con el país".

Consultado sobre su posible acompañante en el binomio presidencial, Reyes Villa dijo que "estamos en eso, hasta enero vamos a tener él o la acompañante". Dijo que preferiría que sea una mujer.

A la pregunta de si continuará como alcalde para la campaña, Reyes Villa afirmó que "voy a seguir en la Alcaldía un tiempo y luego voy a tener que tomar otra decisión porque me voy a dedicar a todo lo que es el país".

Afirmó que traerá inversiones y que tiene contactos con gente importante que ayudará al país.

"Que sea un proyecto nacionalista, que la patria esté por encima de todo, necesitamos unidad, ya no más confrontación. Yo voy a poner orden, sin orden no va a funcionar nada", dijo.

Afirmó que en enero habrá un congreso en el que se definirá la proclamación y otros detalles de su postulación.