Manfred ya tiene partido con personería y se alista para las elecciones 2025

"Ya tenemos la personería jurídica. Entonces ya podemos hablar de Manfred candidato a la presidencia". De esa manera, el alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa recibió este viernes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) la personería jurídica de su partido Autonomía para Bolivia (APB-Súmate), para participar de elecciones a nivel nacional.

Resaltó que en siete semanas logró más de 108 mil firmas para conseguir la personalidad jurídica.

"Va a ser una nueva Bolivia, sin filas, donde los bolivianos sean orgullosos de su país y no se quieran ir", afirmó.

"Si nos dan la opoortunidad de ser Gobierno vamos a salvar Bolivia, vamos a adoptar un nuevo modelo y va a ser un país rico. Vamos a utilizar a los mejores profesionales", dijo.

Manfred, de 69 años de edad, ahora se presenta como un candidato de la experiencia, por sus múltiples gestiones como Alcalde de Cochabamba y una como Prefecto.

"Ya no soy un chiquillo para hacer una aventura, porque el país ya no está para aventuras, ya no está para experimentos, ya no está para hacer un laboratorio de experimentos, está para tener gente con experiencia. Tenemos certificado nosotros de gestión", dijo Reyes Villa.

Entre sus propuestas está la reducción de ministerios, aunque aclaró que tendrá dos carteras de Estado para el tema de las finanzas.

Asimismo, propone un país sin venganzas ni presos políticos. Propuso unir "moros y cristianos, sin broncas".