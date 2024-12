Procuraduría evita arbitrajes internacionales y ahorra más de $us 30 millones al Estado

La Procuraduría General del Estado (PGE) logró acuerdos con las empresas Limited Liability Company Human Vaccine, de Rusia, y Copasa, de España, evitando arbitrajes internacionales y ahorrando al Estado boliviano más de $us 30 millones, informó este jueves el procurador Sydney Morales.

En el primer caso, la empresa rusa exigía el pago de $us 27 millones por supuestas obligaciones contractuales vinculadas al suministro de vacunas Sputnik V contra el Covid-19 que no fueron entregadas. Andrés Antezana, director de Defensa Arbitral, explicó que gracias a negociaciones facilitadas por la Embajada de Bolivia en Rusia, se logró evitar el arbitraje. "No se ha pagado ningún monto, y la empresa ha renunciado al uso del arbitraje internacional", señaló.

El conflicto surgió tras un contrato firmado en diciembre de 2020 entre la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS) y la empresa rusa para la provisión de 2.730.040 dosis. Bolivia recibió una parte del lote, pero al comunicar que ya no requería las dosis restantes, se generó la controversia contractual.

Por otro lado, con la empresa española Copasa se resolvió una demanda planteada en septiembre de 2023 contra la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por un presunto incumplimiento de contrato vinculado a la construcción de la carretera Nazacara - Hito IV. Según Antezana, se evitó el pago de $us 10 millones mediante un acuerdo transaccional firmado el 5 de diciembre tras meses de negociaciones.

El procurador Morales subrayó la importancia de estos acuerdos, destacando el ahorro significativo para las arcas del Estado.

"Se ha entrado en un ámbito de negociación con esta empresa, con ayuda de la Embajada de Bolivia en Rusia, y se ha evitado pagar todo este monto ($us 27 millones). Es así que se ha emitido un dictamen procuradurial, con el fin de evitar todos esos gastos y en este caso no se ha pagado ningún monto a la empresa rusa y, por el contrario, la empresa rusa ha renunciado al uso del arbitraje internacional", explicó en una conferencia de prensa.