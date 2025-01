Gobierno desahucia ley aprobada por el Senado que busca cesar de funciones a autoprorrogados del TCP y TSJ

El proyecto de ley aprobado en el pleno de la Cámara de Senadores, que buscaba el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin la participación de los magistrados autoprorrogados, fue desahuciado por el ministro de Justicia, César Siles, al considerar que vulnera la Constitución Política del Estado (CPE).

Según el ministro, no se puede modificar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional mediante una ley. En su criterio, esto generaría un "no Estado", por lo que afirmó que la única forma de que cesen en sus funciones los magistrados es a través de una elección. Por ello, instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a tratar el tema lo antes posible.

"Y lo decimos enfáticamente: es un proyecto de ley que vulnera la Constitución Política del Estado. No se puede a través de una ley cambiar jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Existen fuentes diferentes del derecho: una cosa es la ley, y otra es la doctrina, y otra es la jurisprudencia y no podemos estar en un Estado de no derecho; estamos en un Estado constitucional de derecho y hay sentencias, declaratorias, autos constitucionales que deben respetarse", indicó.

El miércoles, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece que el TCP funcione únicamente con los magistrados electos, es decir, cuatro de los nueve y que el TSJ opere con las siete autoridades electas. El objetivo de esta norma es que los magistrados prorrogados no participen en las decisiones de los magistrados electos.

El ministro Siles reiteró que la única forma de cesar en sus funciones a los magistrados autoprorrogados es mediante el voto en una nueva elección, como lo establece la sentencia constitucional 0113/2024, conocida el 31 de diciembre de 2024.