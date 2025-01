Abogados señalan que Evo no asistirá a su audiencia porque "no fue notificado"

El equipo legal que defiende al expresidente Evo Morales en el caso trata y tráfico de personas, anunció este lunes que el exmandatario no asistirá a su audiencia prevista para mañana en Tarija, porque "no fue notificado".

"No ha sido notificado Morales y mañana (martes) no puede asistir a un acto en el que no lo han notificado, no puede plantear medidas de defensa como incidentes, excepciones y otros más, o la nulidad de todo lo obrado por los argumentos que hemos mencionado", dijo el exprocurador y abogado Wilfredo Chávez, parte del equipo legal del expresidente Morales.

El líder cocalero es acusado por el delito de trata de personas, esto relacionado con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.

Los abogados no se refirieron a la acusación y señalan que se trata de un caso "político".

La fiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez, adelantó que en caso de que el expresidente no se presente, será declarado en rebeldía y ya será un juez el que emita una orden de aprehensión en su contra.

Dijo además que Morales sí fue notificado "en una primera instancia de manera personal, después a él se lo ha notificado por edictos, así mismo también el juez lo hizo para estar a derecho".

"Si ya existe uno (por la Fiscalía), acá ya estamos entrando a otra etapa, con la imputación terminamos la etapa preliminar y entramos a una etapa preparatoria que se tiene seis meses para seguir investigando y quien va a sacar el mandamiento de aprehensión, en este caso, ya es el juez", aseveró.

Dijo que el mandamiento de aprehensión del Ministerio Público quedará sin efecto y será el juez quien emita el orden de aprehensión "porque sí establece la ley". "Sea Juan Evo Morales, sea Francisco o Pepito Pérez, el quien sea, la ley establece para todos".