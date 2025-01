Arce dice que legisladores que "no trabajan" tendrán "voto castigo" en las elecciones de agosto

El presidente Luis Arce afirmó este viernes que los legisladores que "no trabajan" por el país y que se oponen a los créditos en la Asamblea Legislativa "no serán elegidos" o "recibirán el voto castigo" en las elecciones generales de agosto.

"Hay diputados y senadores patriotas, como los que están aquí sentados, que se dan cuenta del rol y están comprometidos con su pueblo; pero hay otros que no, que siempre dicen no en la Asamblea (...). Eso se va a modificar en este agosto con la elección, porque el pueblo boliviano, con lo sabio que es, va a saber decir quiénes trabajan por el pueblo, y serán elegidos o reelegidos. Y quienes no trabajan por el pueblo, no serán elegidos nunca más; es el voto castigo que recibirán en estas elecciones de agosto", dijo Arce en el acto de entrega de obras y recursos en el municipio de Quillacas, en Oruro.

El Gobierno denunció en reiteradas ocasiones que los legisladores del ala "evista" y la oposición bloquean créditos internacionales en la ALP, que son fundamentales para el financiamiento del país.

El MAS arcista todavía no ha definido candidaturas, pero el primer mandatario señala que la nueva gestión legislativa tras las elecciones, tendrá otra composición "que trabaje por su pueblo".

"Cambiaremos por una Asamblea que trabaje por su pueblo y ahí verán cómo se cambia la historia de nuestro país y volveremos a retomar la senda del desarrollo y el crecimiento económico con todo lo que se está haciendo, más la ayuda de los asambleístas que necesitamos en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional", dijo Arce.

En la entrega de obras, el presidente enfatizó que estas inversiones son entregadas pese a que en el Estado "no se tiene los ingresos que se tenía antes" porque no se hicieron, en su momento, en anteriores gobiernos, las inversiones correspondientes para garantizar el crecimiento sostenido.

"Nosotros, en nuestro Gobierno, estamos corrigiendo ese error. De todas maneras, hoy soportamos problemas económicos, nunca lo negamos y lo enfrentamos, pero estamos haciendo absolutamente todo para que superemos estos temas, especialmente esto que nos va a catapultar como país que nos va a ubicar ya en el plano internacional, es la industrialización", dijo.