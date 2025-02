Se desborda el río Katari y devasta comunidad de Coachijo en Pucarani

El presidente Luis Arce afirmó este viernes que los legisladores que "no trabajan" por el país y que se oponen a los créditos en la Asamblea Legislativa "no serán elegidos" o "recibirán el voto... Ver más Arce dice que legisladores que "no trabajan" tendrán "voto castigo" en las elecciones de agosto

Una avioneta cayó la mañana de este viernes en una vivienda del barrio El Carmen, en la ciudad de Santa Cruz, con un saldo preliminar de un herido. Ver más Una avioneta cae en una vivienda en Santa Cruz

El juzgado de sentencia de La Paz determinó este viernes postergar hasta el jueves 13 de febrero el juicio contra Jorge Tuto Quiroga, por el delito de difamación a denuncia del Banco Unión en un caso... Ver más Suspenden el juicio contra Tuto Quiroga hasta el 13 de febrero