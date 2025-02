Andrónico reitera que no será candidato y Evo insiste en su habilitación

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (Movimiento al Socialismo), ratificó una vez más en sus redes sociales que no será candidato a la presidencia y que respeta la postulación de Evo Morales.

"Reitero mi compromiso de ser orgánico y mi respeto ineludible a la decisión de las bases. El candidato es el hermano Evo Morales. En este momento yo estoy en función pública cumpliendo una agenda legislativa y no soy candidato", afirmó Rodríguez.

Por su parte, Morales también insiste en que está habilitado para la candidatura presidencial, pese a la resolución del Tribunal Constitucional (TCP) que veta su participación en comicios.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa,dijo que tiene dudas de que Andrónico sepa decidir una candidatura “porque el senador tiene en su sombra a Evo Morales”,aseguró.

"Es una decisión que Andrónico tiene que tomar. Si no la ha podido tomar en cuatro años, dudo que lo haga en unos meses", manifestó la autoridad edil.







Pese a que Morales no tiene sigla, escribió en sus redes “no hay un solo requisito que no cumpla para ser candidato, siempre fui un ciudadano apegado a las normas legales vigentes en el país, cumplí con el servicio militar, no tengo pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria”.

En su mensaje, Rodríguez agradeció el apoyo que recibe de sectores y organizaciones sociales. "Este respaldo es un impulso vital para continuar trabajando con compromiso, responsabilidad y una visión clara de un futuro para nuestra querida Bolivia", señaló.