Fiscalía intensifica búsqueda de la supuesta víctima de Evo

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, dijo este lunes que se intensificará la investigación y búsqueda de la presunta víctima de Evo Morales, Cindy Saraí V. P. y de su hija, quienes desaparecieron después de un intento de secuestro cuando salían de un colegio en octubre de 2024.

“Nosotros, como Ministerio Público, hemos abierto una investigación donde exclusivamente las víctimas son la menor (Cindy Saraí) conjuntamente a su niña, porque desaparecieron el 2 de octubre cuando se inició toda esta investigación. A nosotros nos preocupa que salgan alegremente a decir, no solo del señor Evo Morales, sus abogados, asambleístas de acá, de que la víctima no existe”, dijo en contacto con la prensa.

El intento de secuestro se habría registrado el 2 de octubre en la ciudad de Yacuiba (Tarija), el mismo día en que se hizo pública la investigación en contra del dirigente cocalero.

“No solo lo dijo él (Evo Morales), también lo dijeron sus abogados y asambleístas. Nosotros vamos a tomar las precauciones (…), A nosotros, como Ministerio Público, nos preocupa que digan con tanta certeza de que ‘la víctima no existe’. No sabemos si es cierto o no, si es la voz o no de ella (Cindy), que la víctima se declaró en la clandestinidad”, precisó Gutiérrez.

El abogado de Evo Morales, Nelson Cox, en declaraciones anteriores, argumentó que la imputación de la fiscalía no será sostenible porque “no hay ningún elemento, no hay víctima, no hay la comisión de la comprobación del ilícito”.

El pasado 31 de diciembre de 2024, la presunta víctima de Evo Morales reapareció y confirmó que tuvo una hija con el exmandatario cuando era adolescente y que se sometió por miedo a que desaparezcan a su niña, como ocurrió con el hijo de Gabriela Zapata y otros dos niños