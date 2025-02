Calvimontes alerta “difícil situación” de municipios; falta dinero contra desastres

Varios Gobiernos municipales en los nueve departamentos han reportado el agotamiento de sus recursos económicos para enfrentar los desastres naturales que se produjeron en las últimas semanas, como resultado de la época de lluvias en el país.

En declaraciones a la prensa, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, alertó ayer sobre la crítica situación financiera que enfrentan varios municipios para atender las emergencias por desastres naturales, mientras “dos importantes créditos” internacionales aguardan aprobación en la Cámara de Senadores.

En contacto con Los Tiempos, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos dijo que no tiene sentido “la manipulación que hace Defensa Civil al Senado”. Advirtió, además, que “si hay municipios que están en crisis es porque el Gobierno acapara el 85 % de los recursos. No tiene nada que ver con que se apruebe o no un crédito para desastres naturales”, dijo.

Comisiones

En días pasados los proyectos de ley de créditos externos por $us 400 millones, aprobados en Diputados, fueron derivados a las comisiones respectivas antes de que sean tratados por el pleno de la Cámara de Senadores.

La senadora Barrientos dijo al respecto que “existe una irresponsabilidad muy seria de parte del Gobierno. Que trata de tirarnos a nosotros un muerto que no nos corresponde”.

Para la legisladora, lo central es que se explique el destino de esos créditos. “Que nos haga (el Gobiernos) un detalle pormenorizado y en base a eso podemos ver si se aprueba o no. No es que tengamos un problema con la aprobación de créditos, sino que somos muy susceptibles de como se están ejecutando éstos y cuál es su destino”, finalizó.

Créditos

El ministro Calvimontes reiteró la urgencia de que el Senado apruebe dos préstamos internacionales fundamentales. Uno de ellos, por 75 millones de dólares, que proviene de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y está destinado específicamente a la atención de emergencias.

El otro, de 250 millones de dólares, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que cuenta con un plazo de implementación de 10 años para hacer frente a eventos extraordinarios.

Aprobación de créditos

La Asamblea Legislativa tiene paralizados al menos 16 créditos por más de $us 1.660 millones, algunos de ellos desde la gestión 2023.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, exhortó al Legislativo a actuar con responsabilidad y aprobar los créditos pendientes, esenciales para financiar proyectos urgentes. “Estamos en un año electoral, pero la población espera que trabajemos unidos: el Gobierno, la Asamblea y todos los actores para ejecutar programas que garantizan el desarrollo ”, manifestó el ministro.