Chi dice que es “primero” en preferencia electoral, según su propia encuesta

El precandidato a la presidencia, Chi Hyun Chung, aseguró hoy que, según sus propias encuestas, él está primero a nivel nacional por sobre todos los postulantes, tanto de la oposición como del oficialismo.

Chi está de visita por varias ciudades de Bolivia y estos días realiza actividades en Cochabamba como reuniones con su militancia y difusión de su programa de gobierno.

Consultado sobre si su candidatura no sería un factor de dispersión del voto de la oposición, dijo que no. Citó su participación en las elecciones 2019, “si no me metía en 2019 Morales hubiera ganado las elecciones, fue una sorpresa hasta para ellos”, dijo Chi.

Y sobre los pedidos de unidad para formar un solo frente único, Chi dijo que la población sí tiene que unirse, pero no en favor de dinosaurios, ni de los que se han empoderado con el comunismo.

El precandidato planteó que realizará una reforma profunda del país y empezará con el cambio de nombre a “República Federal de Bolivia".

Propone como eje de su plan de Gobierno “devolver al pueblo lo que se recauda por impuestos”.

Chi plantea también consolidar economías autosustentables a nivel municipal, departamental y nacional.

“Todo sea para la gloria de dios. Hay que practicar el mensaje de servicio y sacrificio al pueblo”, dijo Chi, quien es médico, empresario y pastor evangélico.