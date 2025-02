Gobierno convocará a ganaderos y soyeros a reuniones para garantizar abastecimiento

El Gobierno nacional convocará para la próxima semana a los soyeros y a los ganaderos a reuniones sobre el certificado de abastecimiento interno y producción primaria, informó este martes el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.

"Vamos a reunirnos por sectores con exportadores de soya, con Anapo (Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo) y Cadex (Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz), para ver el tema de los certificados de abastecimiento interno del país", explicó a los periodistas, según el reporte de la agencia ABI.

Anapo demandó la entrega de certificados de exportación de soya y el Gobierno nacional deberá conversar con estos sectores el tema, para bajar los precios de los subproductos que derivan de ese grano.

Asimismo, la autoridad gubernamental anunció reuniones con representantes de la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), para la siguiente semana.

"Vamos a convocarlos también a ellos. Hemos evidenciado, ya lo han hecho público, que el alza (del precio) de la carne está en la producción primaria, lo que es el ganado en pie. Por lo tanto, tenemos que reunirnos con ellos", precisó.

Respecto a este sector, indicó que es menester una reunión, pues el Gobierno nacional todavía no verá la exportación de carne mientras no se garantice el producto a un precio justo para el pueblo boliviano.

El 5 de febrero se dispuso no autorizar la exportación de carne de res en tanto no se normalice el precio y abastecimiento en el mercado interno. Según datos oficiales, esta decisión incrementó la oferta; sin embargo, el precio no bajó pese a los precios mínimos en los centros de remate.

"Nosotros queremos garantizar solamente el consumo interno y a un precio justo (.). Los vamos a convocar para reunirnos. Nosotros no tenemos ningún problema de exportar, son divisas para el país, pero primero el consumo interno", afirmó.

Por otro lado, el ministro aclaró que el sector ganadero "está exportando en este momento los excedentes de carne bovina del año pasado y no hay una solicitud oficial para la exportación de este año".