Aprehenden a 127 bolivianos en EEUU que podrían ser deportados

El Gobierno de Estados Unidos aprehendió a 127 ciudadanos bolivianos, quienes podrían ser deportados en el marco del plan de expulsiones implementado por la administración de Donald Trump.

"Hay un registro de personas aprehendidas desde el 20 de enero; hay 127 aprehendidos hasta el 3 de febrero en distintos centros como Texas; Luisiana; Virginia; Nueva York, en diferentes estados", informó el encargado de negocios de la embajada de Bolivia en Estados Unidos, Henry Valdelomar.

Explicó que los connacionales se encontraban "indocumentados" en ese país, y que no iniciaron el trámite para regular su estadía. Por lo tanto, están expuestos a una posible deportación en las "próximas semanas".

"Si el juez considera que hay elementos suficientes, sin duda que sí (serán deportados)", indicó Valdelomar en una entrevista con el programa Encontrados.

Detalló que el hecho de estar indocumentado y no tener el trámite iniciado para la residencia estadounidense puede constituirse "un factor suficiente para ser expulsado del país".

En medio del temor a la expulsión, Valdelomar indicó que la Embajada de Bolivia en Estados Unidos y los cinco consulados lanzaron recomendaciones para evitar que los connacionales tengan problemas con el personal migratorio.

"No mentir en la identidad, no mentir en la fecha de ingreso a Estados Unidos, no mentir dónde residen, no mentir dónde trabajan", dijo y alertó que cualquier información falsa que se provea a los funcionarios estadounidenses pueden constituir una agravante para que un juez dictamine la expulsión.

En Estados Unidos, según Valdelomar, existen más de 123.000 bolivianos con residencia y censados en 2020, aunque estimó que esa cifra podría duplicarse, considerando a quienes no cuentan con documentos.

"Es muy probable que el número de ciudadanos bolivianos duplique la cantidad de censados en 2020", indicó.