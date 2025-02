Jhonny Fernández niega haberle ofrecido UCS a Evo: "No sé quien se le habrá charlado"

Jhonny Fernández, líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), negó que haya ofrecido esa sigla al expresidente Evo Morales, después de que este sostuviera que una supuesta condición que puso esa tienda política provocó que sea descartada de sus planes

"Nunca he hablado con Evo, él es el jefe. Si yo hablo, hablo de jefe a jefe. No ofrezco nada. Mentira (que le haya ofrecido). No he hablado ni por teléfono con Evo Morales (.). No sé quien se le habrá charlao, no sé quien se le habrá charlao, oiga", aseguró el político en contacto con la prensa.

El expresidente Morales, en su programa dominical, aseguró que una de las siglas que le ofrecieron fue la de UCS de Jhonny Fernández, pero remarcó que al final la descartó porque le pusieron la condición de que el candidato del "evismo" no sea su persona.

"Ha habido varios contactos, varios. Algunos se han contactado y dijeron 'damos la sigla pero sin Evo presidente'. Digo la verdad, (es) UCS. No es que dependa de mí, los militantes dijeron Evo presidente. Bueno, descartado. Entendemos, nos han buscado", expresó Morales.