Choferes de La Paz deciden ir al paro de 48 horas en demanda del incremento de tarifas

Un ampliado de la Federación de Transporte Urbano "Chuquiago Marka" determinó un paro de 48 horas para este 26 de y 27 de febrero en demanda del incremento de las tarifas que todavía no fue consensado con la Alcaldía y juntas vecinales.



El secretario ejecutivo del sector del transporte urbano, Santos Escalante, informó que en el encuentro que sostuvieron este martes los afiliados decidieron descartar asistir al diálogo convocado por la Alcaldía de La Paz.



"El transporte se ha sentido burlado en este momento, en ese sentido, nosotros que estamos en emergencia y se ha declarado un paro de 48 horas", anunció el dirigente a ERBOL.



La medida de presión vendrá acompañada de bloqueos y marchas de protesta



Mientras se confirmaba el paro del transporte, el director de gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, anunciaba la convocatoria oficial al diálogo para las próximas horas a los representantes de la Federación de Transporte Urbano "Chuquiago Marka".



Según el funcionario edil, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y el control social confirmaron su asistencia al encuentro en las instalaciones de la Alcaldía.



"El diálogo es la única manera de dar solución a esta situación difícil que estamos pasando, esa es la única alternativa", insistió.



El fin de semana el diálogo se frustró tras que la Fejuve y el control social hayan rechazado un posible incremento en las tarifas.



Desde la pasada jornada, los choferes decidieron incrementar Bs 0,50 en todas las modalidades, pero la Alcaldía rechazó esa decisión y activó controles y operativos para que no exista ningún ajuste al pasaje en tanto no se lleguen a acuerdos.