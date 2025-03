Caso "golpe I": concluye fase de exclusiones probatorias y el 10 de marzo se reinstala el juicio

Este viernes, concluyó la fase de exclusiones probatorias dentro del juicio por el caso "golpe I" contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino, Marco Pumari. El juicio se reinstalará el próximo 10 de marzo, cuando se llamará a más de 200 testigos para su declaración.



Así lo confirmó el abogado de la autoridad cruceña, Martín Camacho: "Toda la exclusión que presentó la defensa del gobernador y de Pumari ha sido aceptada, se han retirado más de 18 pruebas del Ministerio de Gobierno hoy y han quedado muy pocas de las 227 pruebas documentales".



El defensor explicó que ha concluido esta fase de exclusiones probatorias "y vamos a empezar con las declaraciones testificales el 10 de marzo a las 8.45 por parte del Ministerio Público".



Aseguró que se trataba de pruebas "tan insuficientes" como la copia de un CD y otras que no correspondían, ya que "no fueron obtenidas lícitamente".



Por su parte, el defensor de Pumari, Diego Gutiérrez, indicó que el Ministerio Público tiene tres días para reunir a todos los testigos de cargo que presentará. Adelantó que se trata de 140 testigos por parte de la Fiscalía y 120 testigos por el lado del Ministerio de Gobierno.



"Ninguna de las dos instancias ha presentado a Evo Morales como testigo, al ser un proceso político se está protegiendo a esta persona", manifestó el abogado y añadió que no se presentará ningún exministro, pero sí los expresidentes de la Cámara de Diputados (Víctor Borda), y de Senadores (Adriana Salvatierra), entre otros.



Este vienes continuaron las audiencias por este juicio contra Camacho y Pumari, a quienes la Fiscalía acusa por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios. públicos. Además de Camacho y Pumari, hay cinco sindicados más por el caso.



La acusación también incluía a la expresidenta Jeanine Añez, pero fue apartada de este juicio tras ganar un incidente de doble juzgamiento.