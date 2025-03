La Paz: revocan subida de tarifas del transporte

Con el respaldo de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la presidenta del Concejo, Lourdes Chambilla, el Concejo Municipal de La Paz aprobó ayer la “Ley de Congelamiento de los pasajes” que recova el incremento de las tarifas impuesta por la Alcaldía de La Paz.



En conferencia de prensa, Chambilla afirmó que la Ley fue remitida a la Alcaldía de La Paz y si el alcalde Iván Arias no lo promulga en los siguientes 10 días lo hará ella misma en su calidad de Presidenta del Concejo Municipal.



“Se ha aprobado la Ley de Congelamiento a los pasajes (...) Si no lo promulga el Alcalde nosotros lo vamos a promulgar (...) Le damos 10 días, en 10 días el Órgano Ejecutivo lo devuelve y se promulga”, afirmó. Señaló que es consciente que los choferes están “furias” contra ella y hasta afirmó que está dispuesta a ser agredida. “Eso no me va a detener”, señaló.



Dijo que si sube los pasajes se provocará el incremento de otros productos y servicios y puso el ejemplo del pan pues advirtió que “ya se ha escuchado” que los panaderos ya debaten aumentar sus precios.



Por su parte, el concejal Javier Escalier resaltó que la decisión responde a la exigencia de los vecinos, quienes denunciaron reiteradamente abusos en las tarifas. “Los estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad siguen pagando las tarifas más altas, cuando la normativa establece descuentos”, afirmó.



La ley establece que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz debe acatar la Resolución Ejecutiva N° 051/2016, que fija la escala tarifaria según el tipo de vehículo, hasta que la Alcaldía elabore un nuevo estudio técnico para determinar tarifas actualizadas conforme a la Ley General de Transporte.