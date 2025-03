Choferes de La Paz están en emergencia y advierten con un paro de 48 horas

Los choferes de La Paz realizaron una protesta ayer en contra de los concejales de La Paz por haber aprobado una Ley que revoca el incremento del precio de los pasajes del transporte público en el municipio y reiteraron sus amenazas de acatar un paro indefinido de sus servicios.

Limbert Tancara, dirigente del transporte libre, afirmó que su sector desarrollará un ampliado de emergencia para definir las medidas a tomar en rechazo al congelamiento de los pasajes. Señaló que entre las opciones se maneja la posibilidad de iniciar con un paro de 48 horas y llegar al paro indefinido.

Versión del Gobierno

Por su parte, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, considera que no existe asidero para aumentar las tarifas, tomando en cuenta de que el Gobierno garantiza la subvención de combustibles y baja de aranceles para importar repuestos. “Nosotros consideramos como Gobierno que no (tiene asidero el incremento), toda vez de que como Gobierno hemos garantizado y garantizamos la subvención de los combustibles que tiene un propósito de no incrementar las tarifas del transporte”, dijo Silva.