Evo suspende abruptamente una entrevista cuando le consultan qué pasará si no es habilitado como candidato

Evo Morales no contempla la posibilidad de no ser habilitado como candidato en las elecciones presidenciales, así lo plasmó cuando terminó abruptamente una entrevista con un medio internacional que le consultó qué iba pasar si no era habilitado como candidato.

“No, terminó la reunión compañeros. Yo no he pedido reunión para esto”, señala Evo Morales, en un video difundido por Bloomberg, medio que entrevistaba al expresidente.

La reacción tomó por sorpresa a Marcelo Rochabrun, uno de los periodistas que llegó hasta el trópico de Cochabamba, para entrevistar a Morales, quien se expresó asombrado por la reacción.

Realmente fue sorpresivo. Evidentemente, nos preguntaron qué temas se iban a tocar y todos los temas estaban abiertos. El único que estaba un poco susceptible era el proceso por trata y tráfico. No tiene nada que ver la razón por la que se suspendió la entrevista”, señaló Rocha, en otra entrevista en Bloomberg.

Morales fue presidente de Bolivia durante tres periodos consecutivos. El primero (2006) cuando estaba vigente la antigua constitución y los dos posteriores (2009, 2014) fueron de manera consecutiva, en base a la Constitución aprobada en referéndum y promulgada en febrero del 2009.

Ahora, el exlíder del MAS, busca un cuarto periodo presidencial y espera ser habilitado cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lance la convocatoria; sin embargo, desde la oposición y el Gobierno señalan que la sentencia 1010/2023 que emitió el TCP impide su postulación. Este documento establece que la reelección indefinida no es un derecho humano.