Analistas: MAS llega dividido al ruedo electoral y oposición busca candidato

A seis meses para que se celebren las elecciones generales, el tablero político preelectoral para el Movimiento Al Socialismo (MAS) se hace cuesta arriba.

Tras la división del MAS, entre evistas y arcistas, y la posterior renuncia de Evo Morales al partido azul, la figura de Andrónico Rodríguez, podría constituirse, sostienen los analistas, en una tercera vía, que medie entre un masismo polarizado y fragmentado y una figura nueva. Pese a que evitas y arcistas no creen que Andrónico puede ser una tercera opción, con miras a las elecciones generales del 17 de agosto.

La única carta del MAS



Para el analista político William Herrera. Andrónico puede ser, “de momento”, la única carta que podría propiciar un reencuentro o reconciliación al interior del MAS.

Sin embargo, sostiene Herrera, aún no se sabe lo que podría pasar más adelante, tomando en cuenta que Andrónico todavía no tomó una decisión. “Sigue siendo, aparentemente, muy fiel a Evo Morales”, dijo.

Para el analista, una posible candidatura de Arce con Andrónico, “como se ha sugerido”, supondría también una fracción más que se crearía al interior del MAS.

Daniel Valverde, analista político, coincide con Herrera en el hecho de que Andrónico es “la mejor carta que tiene el MAS. “Es refrescar y oxigenar lo que representa hoy el MAS, pero también refrescar la política, por ser una figura joven, no tanto en lo ideológico”, sostuvo.

Por su parte, el analista político Paúl Coca, asevera que, tanto evistas y arcistas no creen que Andrónico sea una tercera opción viable. Añade, además, que el hecho pasa porque Andrónico, “se quiera o no”, es del Movimiento Al Socialismo, es vicepresidente de los cocaleros del Chapare y está al medio de todo. “Al medio del gobierno, de Evo Morales y mucho más como presidente del Senado”, sostuvo.



Si en un caso hipotético, advierte Coca, Andrónico fuese candidato del MAS, este arrastraría con todas las críticas por el Gobierno de Arce Catacora. Pero también, agrega, dependerá cómo la oposición se presente. “La política de ahora ya no se juega solamente en una cancha, el MAS ya no depende de sí mismo para el tema de la candidatura, dependerá de qué va a hacer la oposición y cómo se mostrará al país”, afirmó.

Arce candidato



Consultado sobre si el presidente Arce Catacora debe o no ser el candidato por el MAS, con miras a las elecciones generales, el analista político Daniel Valverde, sostiene que no debería ser candidato, porque tiene una obligación política, moral e institucional y atender los problemas que tiene el país, “que son muy agudos”. “Ponerse en formato de candidato, implica descuidar muchas cosas y centrar el resto de su gestión en hacer campaña, a maquillar todo lo malo que hay en el país. Su candidatura profundizaría la crisis del MAS, pero también afectaría al país”, sostuvo.

Paúl Coca sostiene lo contrario a Valverde, afirma que Arce necesita ser candidato del MAS, “porque es rehén de sus propias acciones y omisiones”, dijo. Coca, se pregunta ¿Qué pasa si Catacora no va a la reelección con el MAS? “Daría una señal de que su Gobierno ha sido tan nefasto y malo que él ha decidido no ir a la reelección”, apuntó.

Herrera, por su parte, asegura que Arce será el candidato por el MAS. “Porque qué sentido tendría quedarse con la sigla y hacer todo lo que está haciendo. Es verdad que no tiene el apoyo mínimo para ir como candidato, pero la angurria del poder y, sobre todo tratar de protegerse las espaldas, es prioridad”, enfatizó.

Arcistas, evistas y andronistas



Respecto a los tres grupos del masismo; arcistas, evistas y andronistas, Valverde advierte que Evo Morales aún conserva una cierta aceptación en el sector rural; el Chapare y parte de la Chiquitania. Afirma que Arce, es el voto de los funcionarios públicos y centros corporativos. Y Andrónico, que no lo dejan ser, “no lo dejan portar su propio estandarte y su propio segmento que lo apoya”, advirtió.

Paúl Coca, asevera que no existe un triunvirato en el MAS. Porque Morales, inhabilitado a la presidencia, autorrecluído en el Chapare, es preso de sus propios errores.

Respecto a Andrónico, Coca señala que no es un librepensante. “Él responde a Evo Morales, es el segundo hombre más importante después de Morales, en el liderazgo de los cocaleros chapareños. Andrónico obedecerá lo que Morales diga”, concluyó.

Bloque opositor



Mientras tanto y tras la conformación del bloque opositor, para hacerle frente al MAS en las elecciones generales, el actual rector de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm) y precandidato a la presidencia, Vicente Cuéllar, negó, en declaraciones a la prensa, que haya división dentro de dicho bloque que conforma junto a Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Fernando Camacho y Amparo Ballivián y estima que a inicios de abril se conozca quién de ellos será el que finalmente se postule a la presidencia del Estado.

“Todos competimos por ser la cabeza del bloque de unidad, eso no ha cambiado, seguimos firmes en la decisión asumida. El que salga primero en las encuestas, debe ser el representante del bloque de unidad, no hay división”, aseguró.

En ese sentido, Cuéllar reveló que, tras una reunión efectuada en los últimos días, todos los miembros del bloque ratificaron su apoyo a la idea de realizar una encuesta para definir al candidato.