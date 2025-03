YPFB despacha 1.375 toneladas de GLP por día y garantiza provisión en Bolivia

De acuerdo con la proyección de la demanda, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despacha aproximadamente, a escala nacional, 1.375 toneladas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por día.

Actualmente, la petrolera estatal despacha 452,3 toneladas en el departamento de La Paz, 201 toneladas en Cochabamba y 280 toneladas en Santa Cruz, volúmenes que fueron aprobados por el Comité de Producción y Demanda (PRODE).

"Producimos GLP y no hay ningún problema de abastecimiento. Para evitar filas y especulación, la población también puede comprar de manera directa en los puestos de venta de nuestras estaciones de servicio que comercializan el producto de forma normal a Bs 22,50 la garrafa", indicó el presidente de la petrolera estatal Armin Dorgathen.

Campos petroleros, las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell, y las plantas separadoras de líquidos Río Grande y Carlos Villegas aportan a la producción de GLP y contribuyen a garantizar el abastecimiento y distribución de este producto en beneficio de los usuarios del mercado interno.

"No hay escasez en GLP porque no es un producto importado. El GLP lo producimos y lo estamos distribuyendo de manera normal, por tanto, está totalmente garantizado. Algunas empresas distribuidoras dijeron que a raíz de no tener diésel no estaban distribuyendo GLP. Sin embargo, a todas las amas de casa les decimos que en las estaciones de servicio de YPFB van a encontrar las garrafas con GLP", agregó Dorgathen.

A través de sus 28 Plantas de Engarrafado de GLP, YPFB distribuye el producto envasado para el consumo interno de cada región.

Asimismo, YPFB habilitó 50 estaciones de servicio a nivel nacional para comercializar GLP directamente al usuario final, atendiendo la demanda de la población. Además, habilitará horarios extraordinarios en La Paz y Santa Cruz, con la finalidad de envasar volúmenes adicionales de GLP.