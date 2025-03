Alcaldía paceña remite a la ANH lista de 31 mil vehículos para que no carguen combustible

El alcalde de La Paz, Iván Arias, informó este martes que la Administración Tributaria Municipal (ATM) remitió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) un listado de 31.0000 vehículos cuyos poseedores no han regularizado el derecho propietario y no pagan impuestos, dejando esa responsabilidad al que vendió el motorizado.

"Son 31.000 placas que no han regularizado su derecho propietario, de una lista de más de 140.000 para hacer una experiencia piloto", informó Arias en conferencia de prensa, a tiempo de explicar con un ejemplo por qué se da esta solicitud a la entidad estatal.

"¿En qué consiste? Que la señora x ha vendido el auto al señor y l señor y está manejando ese auto, está usufructuando ese auto. Ese señor carga gasolina subvencionada pero no paga impuestos. ¿Quién paga el impuesto? La anterior propietaria a la cual le hemos congelado las cuentas o ha pagado o se ha acogido a un plan de pagos por valor de 5.000, 10.000 bolivianos. La señora no está usufructuando el auto pero está a su nombre porque el señor no ha inscrito el auto a su nombre", explicó el Alcalde paceño.

Con esta medida, lo que busca el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es que aquellas personas que no han regularizado su derecho propietario estén impedidos de cargar combustible. "De tal manera que liberamos a la persona X de un pago que no corresponde porque no está beneficiándose de ese auto y más bien este señor pague y, por lo tanto, reciba gasolina subvencionada pero una vez de haber cumplido sus obligaciones tributarias".

La ejecución de este plan piloto depende de la definición que realice la ANH una vez que ya recibió las listas de una parte de los vehículos que no tienen regularizado su derecho propietario.

"Esperamos que la ANH aplique esto, habíamos acordado que íbamos a hacer una experiencia piloto pero la ANH se está tomando su tiempo. En todo caso, nosotros hemos cumplido para buscarle una salida a tanta gente, a 31.000 personas que están pagando injustamente un impuesto del cual ellos no usufructúan", añadió.